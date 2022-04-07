Будущее Дибалы зависит от Златана

Летом Пауло Дибала покинет «Ювентус» в качестве свободного агента и положит конец эпохе на стадионе «Альянц».

Он остается ключевым членом команды «Бьянконери», и у него не будет недостатка в претендентах, когда срок его контракта окончательно истечет.

По сообщениям TuttoJuve, Дибала может оказаться в «Милане», но это зависит от будущего Златана Ибрагимовича.

Швед продолжает играть в футбол на самом высоком уровне, но в 40 лет он может решить, что это его последний сезон.

Утверждается, что если Златан повесит бутсы на гвоздь этим летом, «Милан» подпишет Дибалу.