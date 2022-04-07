Дибала выразил предпочтение одному из заинтересованных клубов

Согласно Il Corriere dello Sport, Пауло Дибала предпочитает оказаться в «Милане», если он останется в Италии в следующем сезоне после истечения срока его контракта с «Ювентусом».

Дибалой также интересуются «Арсенал» и «Ньюкасл», которые, однако, еще не предприняли конкретных шагов, а «Интер» и Маротта, по данным Roman daily, не пошли бы дальше предложения текущей зарплаты аргентинца.

Нужно будет посмотреть, кто выполнит экономические требования Дибалы, учитывая, что его агент Антун просит зарплату не менее 7 миллионов евро за сезон.