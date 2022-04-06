«Ювентус» демонстрирует худший результат на домашний домашнем стадионе в этом сезоне

«Ювентус» известен как один из самых сложных соперников, особенно на домашнем стадионе.

«Альянц Стэдиум» считался крепостью долгие годы, но не в последние два сезона.

В последней кампании «Бьянконери» набрали всего 44 очка дома, что стало самым низким показателем для клуба за один сезон.

Многие ожидали, что с возвращением Макса Аллегри ситуация изменится, но этого не произошло. Football Italia утверждает, что к концу этого сезона «бьянконери» наберут дома максимум 39 очков, даже если они выиграют все оставшиеся домашние матчи.