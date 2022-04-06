«Ювентус» встречается с агентом звезд «Челси» и «Мадрида»

«Ювентус» может заинтересоваться переходом нападающего «Челси» Тимо Вернера после встречи с его агентом.

Немца представляет Фолькер Штрут, который также сотрудничает с Юлианом Вайглем и Тони Кроосом.

Хорошо известно, что «бьянконери» присматриваются к игрокам полузащиты и атаки, и один из клиентов Штрута может присоединиться к клубу.

В сообщении Football Italia говорится, что Бьянконери и некоторые клубы Серии А встретились с ним в преддверии открытия летнего трансферного окна.

Утверждается, что «Юве» серьезно рассматривает возможность трансфера, хотя и не уточняется о каком конкретно игроке шла речь во время переговоров.