Tuttosport опубликовал возможный состав «Ювентуса» на следующий сезон

Сегодня Tuttosport попытался нарисовать возможный состав «Ювентуса» на следующий сезон, принимая во внимание возможные уходы и рыночные цели.Стартовый состав может выглядеть следующий образом (схема 4-2-3-1): Щенсны, Данило, Де Лигт, Бонуччи и Де Шильо/Эмерсон в защите. В середине выбор будет сделан между Рабьо, Закария, Погба, Жоржиньо, Локателли и Ренато Санчешем.

Трезубец позади Влаховича будет состоять из Кьезы/Куадрадо справа, Мораты слева и одного из Дзаньоло, Распадори или Милинковича-Савича в центре. Это может быть новый состав «Ювентуса».

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