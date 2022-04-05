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Tuttosport опубликовал возможный состав «Ювентуса» на следующий сезон

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Сегодня Tuttosport попытался нарисовать возможный состав «Ювентуса» на следующий сезон, принимая во внимание возможные уходы и рыночные цели.Стартовый состав может выглядеть следующий образом (схема 4-2-3-1): Щенсны, Данило, Де Лигт, Бонуччи и Де Шильо/Эмерсон в защите. В середине выбор будет сделан между Рабьо, Закария, Погба, Жоржиньо, Локателли и Ренато Санчешем.

Трезубец позади Влаховича будет состоять из Кьезы/Куадрадо справа, Мораты слева и одного из Дзаньоло, Распадори или Милинковича-Савича в центре. Это может быть новый состав «Ювентуса».

 

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