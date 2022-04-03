Почеттино сравнил «Ювентус» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Маурисио Почеттино находится под давлением в «ПСЖ» после того, как его команда не смогла выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, и он решил сравнить их борьбу в турнире с «Ювентусом».

«ПСЖ» — один из многих клубов, которые тратят деньги на победу в ЛЧ, но «Ювентус» уже выигрывал соревнование в прошлом и дважды выходил в финал в период с 2015 по 2017 год.

В недавнем интервью Football Italia Почеттино сказал:

«Пока что «ПСЖ» дошел до полуфинала и финала Лиги чемпионов, так что это часть процесса, требующего времени».

«Есть такие клубы, как «Ювентус» и «Манчестер Сити», которые хотят выиграть Лигу чемпионов, но не могут добиться того, ради чего работают».

«Бьянконери» выбывали из соревнований на этапе 1/8 финала в течение последних трех сезонов, но ставит ли это их на один уровень с «ПСЖ»?