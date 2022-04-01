Топ-10 самых низкооплачиваемых игроков «Ювентуса» на данный момент

«Ювентус» начал снижать зарплаты, чтобы попытаться сократить расходы, и прощание с Криштиану Роналду прошлым летом и с Дибалой следующим летом ведет клуб в этом направлении. Единственное исключение - это Душан Влахович, который прибыл в январе, по контракту он будет получать 7 млн евро в год, Де Лигт является самым высокооплачиваемым игроком в команде: он зарабатывает 12 миллионов в год, включая бонусы.

Вот топ-10 игроков «Ювентуса», которые зарабатывают меньше всех в команде:

Закария 3 млн

Локателли 3 млн

Кьеллини 3 млн

Де Шильо 3 млн

Маккенни 2.5 млн

Кин 2.5 млн

Перин 2.3 млн

Пеллегрини 1.3 млн

Кайо Жорже 1.2 млн

Пинсольо 0,3 млн