Испанский гранд готов предложить Дибале 5-летний контракт

«Атлетико» по-прежнему уверен, что в конце этого сезона бесплатно подпишет Пауло Дибалу. Его контракт с «Ювентусом» истекает летом, и «Бьянконери» не планируют его продлевать.

«Атлетико» с Диего Симеоне, стремящимся работать со своим товарищем-аргентинцем, является одним из поклонников Дибалы, также есть интерес со стороны «Интера».

Todofichajes утверждает, что «Атлетико» уже начали переговоры с окружением футболиста. Они готовы предложить ему пятилетний контракт, когда он согласится присоединиться к ним летом.