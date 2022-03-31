Миралем Пьянич о Дибале, Турции, Италии и «Ювентусе»

Миралем Пьянич признается, что хотел бы вернуться в Италию, и рассказывает, что сказал ему Пауло Дибала после того, как «Ювентус» решил не продлевать с ним контракт.

«Стамбул – отличный город, если не считать пробок, но я не забываю об Италии, это мой второй дом, - рассказывает Пьянич в интервью для La Gazzetta dello Sport. – Я скучаю по Италии и, честно говоря, был бы счастлив вернуться. Непопадание сборной Италии на Чемпионат мира? Меня буквально поразла эта новость.

Лето прошлого года? Я не мог продолжать работать с Куманом, он вёл себя неуважительно. Лапорта принял отличное решение, пригласив Хави. Теперь команда выглядит сильной и сплочённой, и всё знают, что нужно делать. В тот момент было несколько контактов с «Ювентусом», но в итоге переход не состоялся по экономическим причинам. Для меня деньги были не принципиальны. Я хотел чувствовать себя важной частью проекта и выиграть Скудетто. Я голоден до побед, опытен, за спиной почти 700 игр. Ведь я имею право на то, чтобы претендовать на что-то существенное, не так ли?

Сарри? Он буквально без ума от футбола, настоящий топ-тренер. В тот момент я был буквально одержим количеством совершаемых касаний за игру, делал примерно по 150 за матч, и перестал играть в свой футбол.

Аллегри? Я уважаю его как тренера и еще больше как человека. Глупо критиковать его. Я думаю, что он подходящий для «Ювентуса» человек, и результаты говорят о том, что он хорошо справляется со своей задачей. Никто не говорит, что он лучший тренер, способный работать под давлением. Я помню 2018 год, мы выиграли у «Интера» со счётом 3-2, но были на грани. Он выдал отличную речь, выл совершенно спокоен но были на грани, и в итоге превратили это спокойствие в силу.

«Нерадзурри» всё еще жалуются на ту игру из-за того, что мне не показали жёлтую карточку? Хочется сказать «хватит», давайте поговорим о чём-нибудь другом. Я прыгнул за мячом, не было намерения в кого-то попасть. Я знаю, что мог получить вторую жёлтую карточку, но ведь и первая была выдана несправедливо. Я бы хотел, чтобы после стольких лет люди помнили наш камбэк, а не решение Орсато.

Чего я ожидаю от предстоящей игры между «Ювентусом» и «Интером»? Шансы 50 на 50 процентов. Думаю, Пауло Дибала может решить исход матча. Мне кажется, что он начнёт игру в стартовом составе. У Пауло менталитет победителя, он будет готов. Я сразу же написал ему, когда узнал, что он не продлит контракт с «Ювентусом». Он мой друг, и мне всегда нравилось играть с ним. Я написал ему, что он большой чемпион, а он ответил: «Спасибо, брат. Люблю тебя». Мне кажется, я знаю, что он чувствует. Он всегда играл, даже когда не был готов на 100%. Он никогда не отказывался от игры ради того, чтобы поберечь себя. Тем не менее, я также понимаю клуб. Руководство повело себя прямолинейно. Я думаю, что они выбрали другой проект с игроками, которые больше подходят под определённые идеи.

Кто в следующем году получит 10-ку? Думаю, год можно не передавать никому этот номер. Его нужно заслужить».

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