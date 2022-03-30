«Ювентус» потратил на агентские гонорары больше, чем все клубы Серии В вместе взятые

«Ювентус» — один из крупнейших клубов Европы, и агенты любят заключать с ними сделки для своих клиентов. Они знают, что заработают много денег на агентских гонорарах, и они могут заключить хорошее соглашение о зарплате для своих клиентов.

Со дней пандемии «Юве» осторожно относился к суммам, которые тратит на своих игроков, но продолжает выделять огромные суммы в виде агентских вознаграждений, чтобы завоевать сердца представителей футболистов.

Tuttomercatoweb утверждает, что за последние годы «Ювентус» потратил 28,9 млн евро на гонорары агентам игроков и посредникам.

За ними следуют миланский «Интер», который потратил 27,5 млн евро, и «Рома», которая потратила 25,9 млн евро.

Утверждается, что команды Серии B тратят деньги на агентов, но все их расходы вместе взятые меньше, чем то, что потратили «бьянконери» за то же время. Клубы второго дивизиона Италии потратили всего 27 миллионов евро вместе взятых.