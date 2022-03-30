Дерби между «Ювентусом» и «Интером» на трансферном рынке: Маротта встречается с агентом Дибалы

Согласно Tuttosport, итальянское дерби между «Ювентусом» и «Интером» уже разгорается на трансферном рынке: Маротта хочет заполучить Пауло Дибалу, уже организована встреча с агентом футболиста Антуном и руководителем «Интера».

Миланский клуб подтвердил свой интерес к аргентинскому плеймейкеру, и, похоже, он находится в выигрышной позиции, поскольку «Барселона» выбыла из гонки.

Ситуация, которая заставляет задуматься: на самом деле Маротта решил встретиться с агентом Дибалы всего через несколько дней после решающего матча за чемпионскую гонку, и кто знает, может ли это отразиться на поле.

Аллегри придется тщательно подумать, выставить ли Дибалу в такой важной гонке в атаке или сосредоточиться на трезубце, сформированном Куадрадо, полностью выздоровевшим Влаховичем и Моратой.