«В Турине всегда происходит что-то странное»: бывший игрок «Интер» Бонолис атакует «бьянконери»

«Борется ли «Ювентус» за Скудетто? Конечно, да. Это будет открытая и упорная борьба. И «Интер», и «Ювентус» хотят победить. Чего я боюсь? Самой игры против «Ювентуса», тут всегда происходит что-то странное».

«Когда играешь в Турине против «Ювентуса», всегда может произойти что-то странное. Вспомните вымышленный фол Перишича на Куадрадо. Давайте будем очень осторожны. Я переживаю».

Это мнение игрока «Интера» Паоло Бонолиса по поводу матча против «Ювентуса».

Он упоминает встречу в мае 2021 года, выигранную «Ювентусом» со счетом 3: 2 благодаря пенальти, реализованному Хуаном Куадрадо, победа стала решающей для попадания «Юве» в топ-4 Серии А.