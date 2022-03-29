Туринская Старушка
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📹Юный представитель «Ювентуса» Миретти забил гол за сборную Италии до 19 лет, когда Адзуррини разгромил Финляндию

Фабио Миретти Фабио Миретти
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В прошлую субботу итальянская молодежная сборная U-19 отправилась в Финляндию на отборочный матч чемпионата Европы.

В составе «Аззуррини» были знакомые лица болельщикам «Ювентуса», в том числе молодой Фабио Миретти, который в последнее время был в ударе.

18-летний игрок вышел реализовал пенальти, который был заработан благодаря его товарищу по «Юве» Габриэле Мулацци.

Итальянцы наказали финов еще тремя голами, в том числе дублем Вилли Ньонто, окончательный счет составил 4:0.

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