📹Юный представитель «Ювентуса» Миретти забил гол за сборную Италии до 19 лет, когда Адзуррини разгромил Финляндию

В прошлую субботу итальянская молодежная сборная U-19 отправилась в Финляндию на отборочный матч чемпионата Европы.
В составе «Аззуррини» были знакомые лица болельщикам «Ювентуса», в том числе молодой Фабио Миретти, который в последнее время был в ударе.
18-летний игрок вышел реализовал пенальти, который был заработан благодаря его товарищу по «Юве» Габриэле Мулацци.
Итальянцы наказали финов еще тремя голами, в том числе дублем Вилли Ньонто, окончательный счет составил 4:0.
#Under19 🇮🇹— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) 26 марта 2022 г.
📹 Gli highlights di Italia-Finlandia 4-0
Match report 👉🏻 https://t.co/UHgPWSR7FU#Azzurrini #VivoAzzurro pic.twitter.com/BSf6vHjCyp
Комментарии