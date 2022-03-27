Сезон для Маккенни не закончился? Прекрасные новости для «Ювентуса» и Массимилиано Аллегри

Как пишет Tuttosport, сезон Уэстона Маккенни, возможно, еще не закончен. Техасец выбыл из строя из-за множественных перелома левой ноги, полученного в матче против «Вильярреала» в Лиге чемпионов.

Однако, «Ювентус» получил хорошие новости, поскольку реабилитация Маккенни проходит успешно, и не исключено, что он вернется в финале сезона.

Если все пойдет по плану, Маккенни вернется в распоряжение Аллегри в конце апреля.

«Ювентус» должен заново открыть для себя динамизм техасца и его бесценный вклад в игру в центре поля, по крайней мере, в последних 4 играх Серии А.