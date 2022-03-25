Манчини может покинуть сборную Италии, Пирло - среди кандидатов на замену

После вчерашнего поражения против Македонии адзурри пора глубоко задуматься о будущем итальянской сборной.

Как сообщают различные источники, похоже тренер Роберто Манчини попрощается с командой, потому что разочарование слишком велико, несмотря на то, что не прошло и года с момента убедительной победы на ЕВРО-2020.

Среди тренеров, которые могли бы занять его место, называют и Андреа Пирло, который после всего лишь одного сезона в команде «Ювентуса» (2 выигранных трофея, Кубок Италии и Суперкубок Италии) смог бы, таким образом, вернуться работе.

Также обсуждают дуэт Каннаваро-Липпи, и старых знакомых Серии А Дженнаро Гаттузо и Клаудио Раньери.