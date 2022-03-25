Пауло Дибала был допрошен прокуратурой города Турин

Пауло Дибала был допрошен в качестве свидетеля в рамках расследования о возможном мошенничестве "Ювентуса" с заработными платами игроков во время пандемии, которая, по мнению Финансовой полиции, всё равно продолжала выплачиваться.Издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что игроки и агенты будут допрошены в качестве свидетелей по делу "Бьянконери" за период с 2019 по 2021 год. Первым был допрошен Дибала, сегодня он был замечен в прокуратуре города Турин.

По мнению обвиняющей стороны, в 2020 году "Ювентус" объявил, что игроки публично согласились отказаться от трёхмесячной зарплаты, чтобы помочь клубу пережить пандемию коронавируса. Тем не менее, многие игроки продолжали получать зарплату в полном объёме, которая не была отображена в счетах "Ювентуса", что позволило избежать уплаты налогов и помогло сбалансировать бухгалтерию.Если данный факт подтвердится, то это будет означать не только то, что "Юве" выплачивал игрокам зарплату "в конверте", но и то, что звёздные игроки, заявлявшие о намерении помочь клубу в трудные времена, ничего подобного не делали.

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