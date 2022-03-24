Финансовая гвардия провела обыски в офисах юристов «Ювентуса»

По сообщениям издания La Stampa, сегодня в офисах нескольких городов по всей Италии прошли обыски в рамках расследования о потенциальном финансовом мошенничестве "Ювентуса" при осуществлении трансферов.Финансовая гвардия сегодня провела обыски в офисах в Турине, Милане и Риме по приказу мировых судей Марко Джанольо, Чиро Санториелло и Марио Бендони. Сотрудники гвардии искали документы, связанные с частными контрактами, заключенными между клубом и отдельными игроками по выплачиваемой зарплате и бонусам.

Речь идёт о соглашениях о выплате заработной платы за четыре месяца из-за возникшего кризиса, связанного с коронавирусом. Таким образом, по мнению обвиняющей стороны, "Ювентус" пытался улучшить свои показатели в бухгалтерии. Этот процесс хотят проверить сотрудники Финансовой гвардии, чтобы убедиться в прозрачности выплат.Расследование началось еще в декабре, и, судя по всему, контракты хранились не в офисах "Ювентуса", а у юристов клуба в Турине, Милане и Риме.

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