Как переговоры Дибалы о контракте закончились телефонным звонком

«Ювентус» решил прекратить все переговоры по контракту с представителями Пауло Дибалы.

У аргентинца истекает контракт, и, не сумев достичь соглашения, стороны разойдутся к концу сезона.

Понедельник оказался решающим днем в, казалось бы, нескончаемой саге, которая не дает покоя клубу уже больше года.

Агент игрока Хорхе Антун прибыл в штаб-квартиру клуба вместе с маркетологом Дибалы Карлосом Новелем для важной встречи с руководством клуба.

Встреча длилась почти два часа, представители Дибалы ушли, так и не договорившись.

По информации Corriere dello Sport, в «Юве» объяснили Антуну и Роману новый проект клуба, при этом четко заявив, что Дибала больше не находится в его центре.

Когда агент нападающего покинул штаб, окончательное решение еще не было принято.

Как поясняется в сообщении, спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини позвонил Антуну позже в тот же день, чтобы сообщить ему, что клуб больше не намерен продолжать переговоры.

В конечном счете, этот телефонный звонок, по-видимому, положил конец семилетнему пребыванию Дибалы в Турине.