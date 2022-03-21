День Дибалы: «Ювентус» встречается с агентом футболиста

После множества слухов настал день встречи между «Ювентусом» и агентом Пауло Дибалы, которая должна состояться до обеда, и по этой причине новости о ней могут поступить во второй половине дня.

Керубини и Арривабене, по словам Tuttosport, должны сделать новое предложение футболисту, вместо того, которое было представлено несколько месяцев назад, где Дибале было предложено 7 миллионов евро плюс бонусы, связанные с голами и выступлениями.

Вполне вероятно, что Дибала хочет не торопиться, чтобы подумать о других предложениях, например от «Интера» и «Атлетико».