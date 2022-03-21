Новый президент Лиги Серии А признался, что ранее поддерживал «Ювентус»

Лоренцо Казини, новый президент Лиги Серии А, подчеркнул наличие разногласий о проекте Суперлиги, а также признался, что ранее поддерживал "Ювентус". В этом месяце Казини был избран новым президентом Лиги Серии А после того, как Паоло Даль Пино подал в отставку.

В интервью для издания Corriere dello Sport Казини поделился своими мыслями о проекте Суперлиги."Суперлигу считают спорным вопросом, хотя она заслуживает участия всех клубов. Лично я понимаю причины, которые привели к идее её воплощения в Италии и других странах, но реформа подобного рода не может быть реализована без тщательной оценки всех последствий для системы.

По моему опыту, закрытые лиги США имеют свои плюсы и минусы. Не случайно НБА принимает сейчас меры в отношении жеребьёвки, обменов игроками и других компенсационных механизмов. Но говорить об этом нужно как о части общего процесса реформ, иначе всё это будет считаться спешкой, что только разделит людей.

Действительно ли я был фанатом "Ювентуса"? Да, но ровно до 11 марта 2022 года. Теперь я фанат Серии А".

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