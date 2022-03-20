Между Дибалой, Куадрадо и Аллегри возникла конфликтная ситуация на тренировке

На последней тренировке "Ювентуса" между Пауло Дибалой и Массимилиано Аллегри возникла конфликтная ситуация.

По информации La Gazzetta dello Sport, всё началось с того, что нападающий вместе с Хуаном Куадрадо направились в офис Аллегри, чтобы узнать командное расписание на текущий день. Игроки хотели узнать расписание предматчевой подготовки и график тренировки.

Игроки хотели получить несколько часов "отгула", и Дибала взял на себя инициативу в разговоре.

Впрочем, просьба игроков Аллегри не впечатлила, из-за чего между ними быстро начался спор на повышенных тонах. Тренер "Ювентуса" был в ярости от просьбы футболистов, учитывая вылет команды из Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что эта ситуация может считаться рядовой и не иметь каких-либо последствий, её возникновение свидетельствует о нарастающей напряженности в команде из-за неудачного сезона, а также о неопределённости в отношении будущего Дибалы.

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