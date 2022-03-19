Появились слухи об интересе «Ювентуса» к Салаху

В последние несколько часов появились слухи о связи Мохамеда Салаха с «Ювентусом», у футболиста трудности с соглашением о продлении контракта с «Ливерпулем», который истекает в июне 2023 года.

Однако сделка кажется почти невозможной, учитывая пугающие запросы египтянина, который, как говорят, просит от 400 до 500 000 евро в неделю, то есть зарплату в размере не менее 15 миллионов евро за сезон.

«Ювентус» в прошлом показал, что может пойти на жертвы ради чемпиона (достаточно вспомнить трансфер Де Лигта, Криштиану Роналду и Влаховича), но появление Салаха кажется действительно невозможным, учитывая, что клуб должен привести счета в связи с новым финансовым фэйр-плей.