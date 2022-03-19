Дибала не получил вызов в сборную Аргентины - он пропускает международный переры

Этот сезон получился непросым для Пауло Дибалы, который продолжает получать травмы на поле.

На данный момент нападающий еще не подписал новый контракт с «Ювентусом», хотя время уходит. Он ожидал, что клуб будет отчаянно пытаться сохранить его, но это не так, и есть серьезная вероятность, что он может покинуть стадион «Альянц» к концу сезона.

28-летний футболист только что вернулся после очередной травмы, а «Ювентус» выбыл из Лиги чемпионов. А теперь Дибала еще и не попал в сборную Аргентины на следующий раунд международных матчей, сообщает Tutto Sport.

Аргентинцы сыграет с Венесуэлой и Эквадором в следующем международном перерыве, но без Дибалы.

Интересно, что Лионель Скалони вызвал 18-летнего Маттиа Соуле из «Ювентуса» в свою команду, а также 17-летнего Луку Ромеро из «Лацио», но места для Дибалы не нашлось.