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Ариивабене с последними новостями о контракте Дибалы

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Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене настаивает на том, что окончательного решения по предложению клуба Пауло Дибале пока нет.

Несколько европейских клубов уже присматриваются к Дибале, и, похоже, он скоро может договориться с одним из них.

«Ювентус» и бывший игрок «Палермо» хотят продолжить свои отношения, но для этого Дибале нужно подтвердить это на бумаге.

По слухам, «Ювентус» отозвал свое текущее предложение и сделает более низкое предложение нападающему.

Однако Арривабене настаивает, что это не совсем так, и сообщает Corriere Dello Sport: «Посмотрим, как Пауло представит себя, еще ничего не решено».

Арривабене также говорил о параметрах, вчитывающиеся при составлении новых контрактов: «Технический аспект, количество фактических выступлений, продолжительность контракта и экономическая ценность, приписываемая отдельному игроку».

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