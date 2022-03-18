Ариивабене с последними новостями о контракте Дибалы

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене настаивает на том, что окончательного решения по предложению клуба Пауло Дибале пока нет.

Несколько европейских клубов уже присматриваются к Дибале, и, похоже, он скоро может договориться с одним из них.

«Ювентус» и бывший игрок «Палермо» хотят продолжить свои отношения, но для этого Дибале нужно подтвердить это на бумаге.

По слухам, «Ювентус» отозвал свое текущее предложение и сделает более низкое предложение нападающему.

Однако Арривабене настаивает, что это не совсем так, и сообщает Corriere Dello Sport: «Посмотрим, как Пауло представит себя, еще ничего не решено».

Арривабене также говорил о параметрах, вчитывающиеся при составлении новых контрактов: «Технический аспект, количество фактических выступлений, продолжительность контракта и экономическая ценность, приписываемая отдельному игроку».