Эмери признает, что «Вильярреалу» повезло обыграть «Ювентус»

Унаи Эмери признал, что его «Вильярреалу» повезло, после их ошеломляющей победы над «Ювентусом» со счетом 3:0 прошлой ночью.

Они сыграли вничью первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Испании и сделали все возможное в ответном матче против «Ювентуса».

Эмери признал, что временами им удавалось выжить благодаря удаче.

Он сказал Football Italia: «Эти игры всегда наполнены трудностями, наш вратарь проделал отличную работу, и нам повезло с перекладиной».

«Мы оборонялись глубоко, но затем активизировались и получили больше пространства, чтобы пробить защиту «Ювентуса», которая пропускает очень мало. Мы набрались терпения и многое сделали правильно».

«После первого гола появилось больше свободных зон, и мы максимально использовали это в последние 15 минут матча».