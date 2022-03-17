Туринская Старушка
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«Мы получили ценный урок»: комментарии Данило после матча с «Вильярреалом»

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"Это Лига чемпионов, здесь играют команды очень высокого уровня, и такое иногда происходит, - заявил Данило в интервью для Mediaset Infinity и Sky Sport Italia. - Мы должны извлечь из этого урок,  для того, чтобы соревноваться на самом высоком уровне, нужно сохранять концентрацию до самого конца.

Мы вели себя слишком неуравновешенно, и за это нас наказали. Мы допустили несколько ошибок, нужно совершенствоваться и продолжать работать день за днем, потому что любые мельчайшие детали имеют значение.

Трудно понять, что вообще произошло. Мы можем только извиниться перед болельщиками и извлечь уроки из этого на будущее".

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