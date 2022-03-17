Аллегри разозлился на предположение журналистов о провальном сезоне для «Ювентуса»

Макс Аллегри был недоволен комментариями о том, что у «Ювентуса» ужасный сезон после того, как его команда вчера вечером вылетела из Лиги чемпионов.

«Вильярреал» ошеломил «бьянконери», выбив туринский клуб, несмотря на то, что первый матч в Испании завершился со счетом 1:1.

Крах «Ювентуса» в концовке игры означает, что команда, скорее всего, закончит этот сезон без трофеев. Это не то, чего ожидали их фанаты.

Журналисты предположили после матча, что это катастрофа, Аллегри резко ответил:

«Если у вас есть интеллектуальная нечестность, вы читаете ее по-своему, но реальность другая. Вы понимаете?»

«Я знал, что люди будут говорить о провале в случае исключения, но это нечестно. Я знаю цену команде. Мы используем одних и тех же игроков уже два месяца, мы боремся за место в четверке лучших и за Кубок Италии. Мне не в чем упрекнуть ребят. Они делают экстраординарные вещи».

«Сезон продолжается, у нас есть цели, которых нужно достичь. Мы разочарованы, и мы сделаем выводы, чтобы улучшить команду. Мы делаем это каждый год. Мы также должны быть реалистами. В Европе десять команд превосходят «Ювентус». Это не стыдно, это факт».