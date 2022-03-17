Шченсны худший, лучших нет. Оценки «Ювентуса» за матч с «Вильярреалом»

«Вильярреал» разгромил «Ювентус» в Турине в ответном матче 1\8 финала Лиги Чемпионов. Счет был открыт только в концовке второго тайма, но гости сумели воспользоваться преимуществом, оставив команду Аллегри за бортом турнира.

На 78й минуте Жерар Морено реализовал пенальти после фолла Ругани, на 85й минуте Пау Торрес забил с игры и в добавленное ко второму тайму время Арно Груневелд забил еще один пенальти за свою команду, после игры рукой Матейса Де Лигта.

Вот оценки команды Аллегри за матч с «Вильярреалом» от портала: