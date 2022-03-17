Информация об арендованных игроках из «Ювентуса»

ДЕЯН КУЛУСЕВСКИ: 502 минуты, которые игрок провёл в семи матчах Премьер-лиги, питают робкие, но нарастающие сожаления среди болельщиков «Ювентуса». С января месяца, швед забил сразу два гола и отдал три голевые передачи. Для Конте он стал игроком основы в схеме 3-4-2-1: он сыграет вместе с Соном и Кейном, и в последнем матче команда потерпела поражение со счётом 3-2 от «Манчестер Юнайтед».

ААРОН РЭМЗИ: Вышел в стартовом составе «Рейнджерс» и отыграл до 79-й минуты в четвертьфинале Кубка Шотландии против «Данди», в котором его команда победила со счётом 3-0.

ДУГЛАС КОСТА: Усилий бразильца не хватило, чтобы избежать поражения «ЛА Гэлакси» от «Сиэтл Сандерс» со счётом 2-3.

ГРИГОРИС КАСТАНЬОС: Вышел в стартовом составе и был заменён в начале второго тайма матча между «Салернитаной» и «Сассуоло» (Дрэгушин в этом матче остался в запасе). Итог матча – ничья.

МЕРИХ ДЕМИРАЛ: «Аталанта» с турецким защитником не смогла справиться с «Дженоа», матч закончился нулевой ничьей.

МАРКО ПЬЯЦА: Остался в запасе на матч против «Интера», матч закончился ничьей со счётом 1-1.

ФЕДЕРИКО ГАТТИ: «Фрозиноне» одержал победу над «Александрией», защитник провёл на поле весь матч. Общий итог: 3-0.

НИКОЛО ФАДЖИОЛИ И ЛУКА ДЗАНИМАККЬЯ: «Кремонезе» потерпел поражение от «Пизы» со счётом 3-0. Оба игрока вышли в стартовом составе, однако были заменены по ходу второго тайма.

МАТТЕО БРУНОРИ: Нападающего просто не остановить: гол и голевая передача в игре с «Авеллино», в котором «Палермо» выиграл со счётом 2-1. Игрок 94-го г.р., принадлежащий «Юве», находится на втором месте в таблице бомбардиров с 17 мячами (1 с пенальти) в активе. На первом месте располагается Лука Моро с 21 мячом (10 с пенальти).

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