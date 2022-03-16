Три ключа к победе «Ювентуса» над «Вильярреалом» в ответном матче

В настоящее время «Ювентус» наслаждается своей лучшей игрой в Серии А. Подопечные Макса Аллегри в последнее время набирали очки, что позволило им вернуться в гонку за скудетто.

Тем не менее, весь позитивный импульс, накопленный в последнее время, может внезапно исчезнуть, если «бьянконери» не смогут выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов третий год подряд.

«Старая синьора» заработала тяжелую ничью с «Вильярреалом» в первом матче.

Итак, вот три ключа к победе «Ювентуса», который готовится принять «Вильярреал» на домашнем стадионе.

Терпение

Как говорится, терпение — великая добродетель. Впервые с 2017 года «Ювентусу» не придется начинать ответный матч 1/8 финала, отставая в счете.

В двух последних сезонах «бьянконери» выглядели поспешными и неаккуратными, принимая на этом этапе «Лион» и «Порту» после поражения на выезде.

Использование флангов

Как мы видели в матче с «Сампдорией», Альваро Мората и Хуан Куадрадо способны на эффективные комбинации на флангах.

Два опытных игрока быстры, умны и могут проводить потрясающие контратаки из своих зон прямо в штрафную соперника.

Сохранение энергии

Несмотря на возвращение Пауло Дибалы, у «Ювентуса» мало игроков, которых можно будет вывести на поле во втором тайме. Например, у команды нет альтернативы в полузащите.

Таким образом, парни, которые начнут матч, должны будут сохранять энергию до последних минут, особенно с учетом того, что после отмены правила выездного гола более вероятным исходом становится дополнительное время.