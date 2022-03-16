Статистика и факты матча «Ювентус» - «Вильярреал»

"Ювентус" выиграл 10 из 17 двухматчевых матчей против испанских клубов, в том числе последний матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/19 против мадридского "Атлетико" (поражение 2-0 в первом матче, победа 3-0 во втором матче).Ничья в первом матче против "Вильярреала" означает, что "Ювентус" проиграл лишь 2 из 10 последних матчей против испанских клубов, дома и на выезде. Кроме того, "Ювентус" проиграл лишь 2 из 14 последних домашних матчей против испанских клубов, выиграв 8 из них."Бьянконери" выиграли 12 из 15 матчей турниров УЕФА, если первый матч между командами заканчивался ничьей. Также клуб выиграл 8 из 11 матчей, когда первый матч заканчивался со счётом 1-1.

Хуан Куадрадо проведёт свой 50-й матч за "Ювентус" в Лиге чемпионов, если выйдет на поле против "Вильярреала". Колумбиец сделал 11 голевых передач в турнире, больше, чем любой другой игрок "Бьянконери" с момента его перехода в 2015 году."Ювентус" в 17-й раз участвует в плей-офф Лиги чемпионов, для "Вильярреала" это лишь третий раз на данном этапе турнира. Испанский клуб выиграл оба предыдущих матча 1/8 финала: против "Рейнджерс" в сезоне 2005/06 и "Панатинаикоса" в сезоне 2008/09.

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