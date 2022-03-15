Массимо Мауро: «Ювентус» может пойти по пути «Челси»

Экс-игрок «Ювентуса» Массимо Мауро считает, что «Бьянконери» не являются фаворитами в борьбе за Лигу чемпионов.«Ювентус» проиграл два финала «Барселоне» и «Реалу» – лучшим командам Европы, - рассказывает Мауро в интервью для La Gazzetta dello Sport.

– До этого выиграла «Бавария», хотя не являлась лучшей командой на тот момент, и то же самое можно сказать о «Челси» прошлого сезона. Команду Тухеля нельзя было назвать лучшей, но и не хуже соперников, в том числе «Манчестер Сити» Гвардиолы в финале.

«Челси» не входил в число фаворитов. Возможно, их считали командой первой восьмёрки. Тем не менее, им удалось пройти весь путь. Они доказали, что идеальная защита является ключом к тому, чтобы играть вопреки прогнозам.

«Ювентус» может сделать то же самое, но им нужно действовать просто идеально в обороне.Кого я могу назвать фаворитами турнира? Мюнхенскую «Баварию», «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». В Лиге чемпионов важны история, личность и традиции клуба. В этот список можно включить кого-то еще, и я надеюсь, что это будет «Ювентус».

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