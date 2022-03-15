Стадионы Серии А вернутся к 100 % заполняемости до конца этого месяца

«Ювентус» и другие итальянские клубы получили положительные новости: заполняемость стадионов впервые в этом сезоне достигнет 100%.

Из-за covid-19 правительство Италии очень осторожно подходит к открытию общественных мест в стране. Клубам Серии А было разрешено использовать 75% вместимости.

Клубы понесли некоторые финансовые потери из-за сокращения количества болельщиков на трибунах.

В Серии А уже некоторое время говорят с правительством об увеличении пропускной способности, и, похоже, просьба клубов наконец будет удовлетворена.

Андреа Коста, заместитель министра здравоохранения, недавно сообщил, что к концу этого месяца стадионы планируют заполнять на 100%.

Он сказал Tutto Sport: «К концу марта стадионы будут открыты на 100%. Нет сомнений, что есть рост инфекций, но наши больницы абсолютно под контролем».