Аллегри проявляет особый интерес юному представителю «Ювентуса»

В молодежном составе «Ювентуса» есть прекрасные таланты, и у некоторых из них была возможность тренироваться с первой командой.

Фабио Миретти — один из ярких игроков молодежи «Бьянконери». У 18-летнего игрока большое будущее.

Полузащитника сравнивают с Клаудио Маркизио, и есть большая надежда, что он станет первоклассным игроком.

Миретти могли отправить в аренду в два последних трансферных окна, но Макс Аллегри проявляет к нему особый интерес.

Тренер «Ювентуса» предоставил ему возможность тренироваться с первой командой и оставил его в группе, потому что хочет лучше понять, на что способен Миретти и в том числе подобрать для него правильную позицию.