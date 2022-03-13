«Они определенно участвуют» Пиоли настаивает на том, что «Ювентус» остается в чемпионской гонке

Тренер «Милана» Стефано Пиоли отказывается списывать «Ювентус» со счетов в гонке за титул победителя Серии А.

«Бьянконери» плохо начали этот сезон и вернулись к борьбе только во второй его половине.

Сейчас они сосредоточены на том, чтобы завоевать место в четверке лучших, а «Аталанта» неустанно преследует их.

Макс Аллегри постоянно преуменьшал шансы своей команды на чемпионство. Но они всего на 7 очков отстают от вершины таблицы, а впереди еще 9 матчей.

Если клубы выше них продолжат побеждать, «бьянконери» не закончат сезон выше четвертого места, но Пиоли убежден, что «Ювентус» является претендентом на титул.

Он сказал Football Italia: «Они определенно участвуют в гонке».