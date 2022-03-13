Аллегри определился с фаворитом для укрепления обороны команды

Всего несколько месяцев отделяют нас от конца сезона, а европейские клубы уже изучают трансферный рынок.

Что касается «Ювентуса», то Федерико Керубини придется консолидировать свою работу, восполнив оставшиеся пробелы летом.

Линия обороны требуют обновления, и, по-видимому, у Макса Аллегри есть фаворит.

По данным JuventusNews24, тренер определил Антонио Рюдигера в качестве предпочтительной трансферной цели, чтобы укрепить оборону команды.

Немец был неотъемлемой частью «Челси» с момента перехода из «Ромы» в 2017 году. Но поскольку его контракт истекает в конце сезона, 29-летний игрок станет одним из самых популярных на рынке свободных агентов.