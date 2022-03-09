Кризис травм не отпускает: ряд игроков не сыграет с «Сампдорией»

Хуан Куадрадо сегодня не принимал участие в тренировке "Ювентуса" из-за гриппа, в то время как Кьеллини, Де Шильо и Дибала тренировались отдельно от остальной команды. Команда продолжает переживат кризис, связанный с большим количеством травмированных игроков основного состава, которые не смогут сыграть против "Сампдории" в субботу.

По данным веб-сайта Calciomercato.com, Кьеллини, Де Шильо и Дибала тренировались отдельно от остальной части команды. Их участие в матче против "Сампдории" крайне маловероятно. Сейчас медики готовят Дибалу к возвращению на поле к игре против "Вильярреала".

"Ювентус" также поедет в Геную без Кайо Жорже, Федерико Кьезы, Алекса Сандро, Леонардо Бонуччи, Дениса Закария и Уэстона Маккенни.Адриен Рабьо и Данило заблаговременно покинули поле и продолжили тренировки в зале, их участие в матче против "Сампдории" не вызывает сомнений.

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