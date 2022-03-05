«Дибала все еще недоступен», — Аллегри о состоянии аргентинца и других травмированных игроков «Ювентуса»

«Завтра Ругани будет доступен и выйдет в стартовом составе. Бонуччи не будет, но мы должны поблагодарить его, потому что он сыграл несколько матчей, в которых плохо себя чувствовал».

«Алекс Сандро чувствует себя хорошо, и я думаю, что он поможет нам против «Вильярреала», Де Шильо не будет вызван из-за проблемы с коленом, Кьеллини все еще недоступен».

«Бернардески восстановился на 100%, но выпускать его в старте было бы авантюрой, Дибала все еще вне игры, у него была небольшая проблема», - рассказал Массимилиано Аллегри на пресс-конференции накануне матча со «Специей».

В матче Серии А «Ювентуса» против команды Тьяго Мотты Аллегри придется обойтись без нескольких игроков из-за различных травм. Дибала вроде бы восстановился, но проблема, возникшая во время вчерашней тренировки, заставит тренера «Ювентуса» не вызывать аргентинца на завтрашний матч.