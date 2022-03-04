Полная версия выступления Андреа Аньелли на саммите «Футбольный бизнес»

"Суперлига - не провал. Суперлига - коллективная работа 12 команд, а не одного человека. Двенадцать клубов подписали контракт на 120 страниц, и он по-прежнему имеет обязательную силу для 11 из них".

С этих слов Андреа Аньелли начал выступление во время саммита "Футбольный бизнес", организованного Financial Times. Полная версия выступления президента "Ювентуса" предоставлена веб-сайтом Calcio e Finanza.

"Посмотрите на футбольный мир, планы на такого рода турнир существовали еще с тех пор, когда я был подростком. В прошлом году двенадцать клубов впервые выступили с совместным заявлением, в котором была отражена глубокая тревога о необходимости создания устойчивой системы, иначе мы все будем просто раздавлены. Тем не менее, неустойчивая система осталась в силе, и теперь мы ожидаем решения суда Европейского союза, который определит, является ли отрасль, в которой мы работаем, свободной и прозрачной, или же нынешний регулятор является монополистом и не позволяет нам иметь адекватную структуру. Я полностью доверяю решению суда Европейского союза.

Игры сборной в плей-офф? Мы все немного напряжены, и если не пройдём дальше, то это будет иметь губительный эффект для нас. Мы существуем в отрасли, которая приносит 25 миллиардов в качестве налогов, в которой работает миллион человек - это катализатор европейской идентичности. Для меня европейский футбол сегодня находится в безвыходном положении и нуждается в реформах. Я не хочу отвечать на вопросы Тебаса, потому что его слова характеризуют его самого.

Что же касается Суперлиги, то я бы хотел добавить две вещи. За месяц до запуска проекта, на конгрессе УЕФА проводилась проверка меня на соответствие требованиям Исполкома: во время этой процедуры я указал, что изучаю альтернативные проекты вне системы УЕФА и получил ответ, что могу быть утверждён в Исполком, так что в УЕФА знали, что я работаю над этим. Кроме того, я, очевидно, подписал соглашение о неразглашении с другими клубами, что вполне нормально для такого рода операций: именно поэтому, я не мог сообщить всех деталей происходящего.

Кто-то считает, что я обманул их доверие? Я представляю семью, которая владеет "Ювентусом" в течение 99 лет, и когда я встречаю кого-то на улицах, то ни разу не слышал о чём-то подобном, и даже на этом саммите мне никто ничего подобного не сказал. Возможно, об этом заявляет ранее выступавший испанец (Тебас, прим. ред), что я предал его доверие. Ну, наверое, так и есть.

Проект Суперлиги был запущен и не использовался в качестве угрозы или готовности искать компромиссы, как мы заявляли об этом в прошлом. Компромиссы отныне более не актуальны, необходимы реформы. Вопрос, который стоит на повестке, заключается в том, может ли монопольный регулятор управлять отраслью стоимостью в 75 миллиардов долларов: я думаю, что нет. Мы хотим иметь свободу конкуренции. Я выступаю за прозрачное управление. Сейчас я жду, когда суд Европейского союза сообщит нам, соответствует ли нынешний орган поставленной цели.

Вижу ли я "Ювентус" в Лиге чемпионов в ближайшие пять лет? Я вижу, что он выступает в главном европейском соревновании".

Источник