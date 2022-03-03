Сегодня Андреа Аньелли может представить обновлённый проект Суперлиги

По информации издания La Gazzetta dello Sport, сегодня президент "Ювентуса" Андреа Аньелли представит новый проект Суперлиги во время саммита "Футбольный бизнес". Впервые о проекте было объявлено в апреле 2021 года, однако идея реализации турнира буквально развалилась за 48 часов.

Фактически, только "Ювентус", мадридский "Реал" и "Барселона" стали единственными клубами, которые всё еще участвуют в проекте. При этом сообщается, что Аньелли и Перес продолжают работать над альтернативным планом, который будет представлен президентов туринского клуба во время саммита "Футбольный бизнес".

По некоторым данным, проект будет отличаться от предыдущего. Как и в Лиге наций УЕФА, в нём запланированы повышения и понижения. Каждый сезон прямой доступ к турниру будут получать 24 клуба, основываясь на результатах предыдущего сезона еврокубков, плюс еще восемь клубов, прошедших квалификацию в чемпионате.

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