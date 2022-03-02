«Фиорентина» - «Ювентус». Статистика перед матчем

ПОЛУФИНАЛЫ – "Ювентус" не вылетал в полуфиналах Кубка Италии с января 2013 года. С тех пор "Бьянконери" шесть раз из шести прошли дальше, в том числе одир раз против "Фиорентины" в сезоне 2014/15.

ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЧ – В последний раз "Ювентус" встречался с "Фиорентиной" в полуфинале Кубка Италии в 2015 году. Тогда "Бьянконери" в первом матче уступили сопернику со счётом 2-1, но во Флоренции победили со счётом 3-0.

СТАТИСТИКА ИГР ПРОТИВ "ФИОРЕНТИНЫ" – "Ювентус" проиграл четыре из пяти выездных матчей в Кубке Италии против "Фиорентины" в период с 1940 по 1985 год, однако оставался непобедимым в последних трёх матчах с 1998 по 2015 год.

О ЗАБИТЫХ ГОЛАХ — "Ювентус" - команда, которая забила больше всего голов в Кубке Италии в 2022 году: 47 (не менее, чем на 10 больше, чем любая другая команда).

ВЛАХОВИЧ — Душан Влахович сыграет против команды, в которой он провёл 108 игр и забил 49 голов в период с 2018/19 по январь 2022 года. За этот период он - лучший бомбардир "Фиорентины".

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