Последние новости о состоянии Закарии и других травмированных игроков «Ювентуса»

К концу каждого нового матча «Ювентус» оказывается со все более скудным составом.

Это связано с тем, что у «бьянконери» продолжают накапливаться проблемы с травмами, у команды сейчас 9 травмированных игроков, Денис Закария стал последним, кто присоединился к списку.

Швейцарец покинули поле с болью в первой половине субботнего матча с «Эмполи». Он получил повреждение сухожилия длинной приводящей мышцы левого бедра.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, бывшая звезда «Боруссии М» пропустит целый месяц выступлений. Он может вернуться после очередного перерыва в решающей встрече с «Интером» 3 апреля.

Так что насчет остальных восьми отсутствующих?

Хотя Пауло Дибала надеялся вернуться уже в среду, он вряд ли будет в достаточной форме для полуфинального матча Кубка Италии во Флоренции. То же самое касается Даниэле Ругани и Федерико Бернардески.

Что касается капитана клуба Джорджио Кьеллини, он может оказаться на скамейке запасных перед матчем «Старой синьоры» со «Специей» на выходных.

Со своей стороны, Алекс Сандро будет настаивать на возвращении перед ответным матчем против «Вильярреала» в Лиге чемпионов, в то время как клуб продолжает следить за его состоянием.

Наконец, Федерико Кьеза, Кайо Жорже и Уэстон Маккенни отсутствовали долгое время. Однако у американца все еще есть надежда вернуться к финальным матчам сезона в мае.