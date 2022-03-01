Предматчевая пресс-конференция Массимилиано Аллегри: «Фиорентина» - «Ювентус», это должен быть хороший матч»

- Будут ли на этот матч какие-то новые идеи?

"Сперва нужно понять, кто есть в моём распоряжении, потому что сейчас ребята готовы на 3/4, кто-то может с первых минут выйти, кто-то по ходу матча. Это хорошая проверка для нас, хороший матч, потому что во Флоренции всегда приятно играть. Завтра важен счёт".

- Вас беспокоит множество травм?

"Я вовсе не беспокоюсь, потому что иногда происходяn травматические повреждения у игроков. Дибала и Бернардески присоединятся к команде в четверг и будут готовы выйти на поле в воскресенье. Алекс Сандро восстановится через десять дней, Ругани чувствует себя очень хорошо, посмотрим, как будут обстоять дела у Закария, надеемся, что он вернётся к игре с "Вильярреалом", Кьеллини все еще отсутствует".

- Не беспокоит ли вас как во Флоренции примут Влаховича?

"Прежде всего, я верю в благоразумие флорентийских болельщиков, и надеюсь, что завтра нас ждёт хороший спортивный вечер. Влахович всегда будет благодарен всем людями во Флоренции. "Фиорентина" - "Ювентус", это должен быть хороший матч. У соперника с командой работает очень хороший тренер, который предпочитает агрессивный и весёлый стиль игры, но им предстоит столкнуться с "Ювентусом", который хочет выйти в финал".

- Получит ли Бонуччи отдых? Сыграет ли Де Шильо?

"Де Шильо - да, что же касается Бонуччи, то он уже получил два полноценных дня отдыха, и сейчас он вновь нуждается в передышке. В субботу он провёл хороший матч, вернулся после долгого перерыва. Играл стиснув зубы. Также с нами поедут Страмаччиони, Миретти, Аке и Сауле".

- Кин может сыграть?

"Я очень доволен Кином. Он забил, у него всегда есть шансы в каждом матче. Я должен решить, кто выйдет на поле: Кин, Влахович или Мората".

- Может ли Влахович остаться в запасе? Увидим ли мы Миретти?

"Это еще предстоит решить, потому что он провёл много игр подряд. Миретти - хороший игрок, он сильно вырос, как и Аке с Сауле. Кто-то из этой тройки выйдет на поле".

- Как изменилась "Фиорентина" без Влаховича?

"У ни всё еще есть два физически крепких нападающих. "Фиорентина" мало изменилась в плане игры, они играют очень интенсивно. Нам нужно будет действовать осторожно, придётся потратить много сил. Нас ожидает высокий темп, нужно будет играть с соперником наравне".

- Возможно ли, что что-то не так происходит на тренировках?

"В течение сезона стабильно возникают мышечные травмы, и этот сезон не стал исключением, но с этим нужно просто смириться. Нужно попытаться восстановить травмированных игроков, и медицинский персонал с этим очень хорошо справляется".

- Так готова ли команда сыграть без Влаховича?

"На данный момент команда чувствует себя более уверенно и знает, что может забить гол. Влахович с Моратой и Кином хорошо сочетаются. Безусловно, будут игры, где Влахович будет отдыхать".

- А в этом матче?

"Он спокоен и безмятежен. Вполне нормально, если 22-летний парень возвращается в среду, которая его воспитала и дала ему возможность перейти в "Ювентус", и это нормально, что он взволнован. Завтра его ждёт захватывающая игра, но он всё также спокоен, и эту игру ему нужно расценивать как очередной шаг для прогресса. Такие шаги необходимы, чтобы юноша взрослел".

- Насколько сильно влияют на команду травмы Дибалы и Кьезы?

"Было бы лучше, если бы они были с нами, потому что с таким количеством игру, у меня была бы возможность выбирать между игроками. Сейчас Пауло не играет, но он сыграл три матча подряд, а до предыдущей травмы - пять. Имея больше доступных игроков, я мог бы позволить ему чаще отдыхать. Бернардески будет важен для нас, но у него была проблема с пахом, сейчас ему лучше. То же самое касается и Ругани. После перерыва мы должны иметь всех игроков наготове, чтобы ощущать себя еще свежее. Нам нужно приложить усилия до 20 марта".

- Что еще команде дал Влахович?

"Спокойствие от того, что есть игрок, который даёт возможность забивать. В предыдущие месяцы команда хорошо поработала и заложила правильный фундамент. Мы забиваем, и всё кажется проще, после этого игроки расслабляются. В последние несколько минут мы буквально просыпаем голы, хотя наоборот нужно сконцентрировать внимание, потому что невосприятие опасности становится проблемой. Да, мы можем пропустить, но не в таких ситуациях. С этого момента и до конца чемпионата нам нужно выполнить несколько целей, в том числе, попасть в четвёрку лучших".

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