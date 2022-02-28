Дибала предпочтет перейти в другой клуб за пределами Италии

Будущее Пауло Дибалы остается неопределенным, и время для «Ювентуса» тикает, чтобы заключить с ним новый контракт.

Бывшая звезда «Палермо» по-прежнему уважительно относится к «Ювентусу» и сейчас не общается с другими клубами.

Но, вероятно, это вопрос времени, возможно Дибала проводит последние несколько месяцев в клубе.

«Интер» по-прежнему стремится добавить его в свою команду, если он не сможет договориться с «Ювентусом».

Переезд в Милан будет комфортным, потому что Дибала останется в Серии А и просто поменяет города.

Тем не менее, Tuttomercatoweb утверждает, что футболист не собирается предавать «Ювентус», даже если покинет клуб.

По этой причине нападающий, скорее всего, будет играть за пределами Италии, если его больше не будет в списках «Ювентуса».