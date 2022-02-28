«Ювентус» сохраняет шансы в гонке за скудетто

Гонка за чемпионство в итальянской лиге в этом сезоне оказывается самой непредсказуемой за долгое время.

«Ювентус» плохо начал сезон и потерял много очков. Команда Макса Аллегри остается предсказуемо непостоянной, но всего семь очков отделяют ее от вершины турнирной таблицы за 11 матчей до конца сезона.

Football Italia настаивает на том, что у них все еще есть шанс выиграть Серию А. «Ювентус» остается одним из лучших клубов турнира, пополнив свой состав Душаном Влаховичем и Денисом Закария в зимнее трансферное окно.

Игра «Юве» улучшилась за последние несколько недель, а их прямые соперники теряли очки.

В настоящее время «Наполи» возглавляет турнирную таблицу с 57 очками, но «Милан» с таким же количеством очков занимает второе место, «Интер» - третье место с 55 очками и с игрой в запасе.

До сих пор это была захватывающая гонка, и до окончания этого сезона все еще могут произойти изменения.