Итальянские СМИ высоко оценили работу Аллегри

Макс Аллегри впечатлил итальянские СМИ своей тактикой, когда «Ювентус» обыграл «Эмполи» со счетом 3:2.

У «Бьянконери» нестабильно проводят сезон, и некоторые не были так уверены в успехе команды Аллегри в прошедшем матче.

Тем не менее, двух голов Душана Влаховича было достаточно, чтобы принести «бьянконери» победу, и они по-прежнему близки к вершине турнирной таблицы.

Итальянские СМИ были впечатлены тем, как команда Аллегри выступала в последнее время, большинство журналистов высоко оценило работу тренера.

La Gazzetta Dello Sports отметила, что Аллегри нужно «несколько перестроить игру в обороне», но в целом его команда выступила хорошо, и они оценили его на 6,5.

Corriere della Sera оценила его на 6,5, а Corriere Dello Sport и Tuttosport поставили ему 7.