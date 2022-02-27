Туринская Старушка
Блог

Итальянские СМИ высоко оценили работу Аллегри

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Клубы
Ювентус Ювентус
Футбол Футбол

Макс Аллегри впечатлил итальянские СМИ своей тактикой, когда «Ювентус» обыграл «Эмполи» со счетом 3:2.

У «Бьянконери» нестабильно проводят сезон, и некоторые не были так уверены в успехе команды Аллегри в прошедшем матче.

Тем не менее, двух голов Душана Влаховича было достаточно, чтобы принести «бьянконери» победу, и они по-прежнему близки к вершине турнирной таблицы.

Итальянские СМИ были впечатлены тем, как команда Аллегри выступала в последнее время, большинство журналистов высоко оценило работу тренера.

La Gazzetta Dello Sports отметила, что Аллегри нужно «несколько перестроить игру в обороне», но в целом его команда выступила хорошо, и они оценили его на 6,5.

Corriere della Sera оценила его на 6,5, а Corriere Dello Sport и Tuttosport поставили ему 7.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные