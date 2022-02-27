Дибала может помочь «Ювентусу» в матче с «Фиорентиной»

Пауло Дибала может вернуться в «Ювентуса» на матч против «Фиорентины».

Нападающий пропустил игру против «Эмполи» из-за легкой травмы. Вероятно, он мог бы сыграть, но Макс Аллегри не хотел рисковать, выставляя на поле одного из своих самых важных игроков.

Бывший игрок «Палермо» теперь будет стремиться помочь «Ювентусу» выйти в финал Кубка Италии в матче с «Фиорентиной».

Tuttomercatoweb утверждает, что хотя «Ювентус» вчера потерял еще одного игрока из-за травмы, есть надежда, что Дибала будет в форме, чтобы сыграть с «Фиорентиной».