Аллегри: «Ювентус» выбыл из гонки за титул»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в текущем сезоне Серии А.

«Мы выбыли из гонки за титул, думаю, что 85 очков будет достаточно, чтобы одержать победу в чемпионате Италии, а мы не можем этого достичь.

У нас есть полуфинал Кубка Италии с «Фиорентиной» и Лига чемпионов с «Вильярреалом». На данный момент — это хороший сезон, но выигрывать трофеи каждый год очень нелегко», — цитирует Аллегри Calciomercato.com.

В настоящий момент «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 47 очков и она на десять пунктов отстает от «Милана», который идет первым.