«Интер» присматривает за Пауло Дибалой: Маротта хочет украсть его у «Ювентуса»

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Интер» с большим вниманием наблюдает за развитием ситуации Пауло Дибалы в «Юве», а агент футболиста Антун встретится с представителями «Ювентуса» в конце месяца.

В случае если стороны не договорятся, Джузеппе Маротта готов начать атаку, чтобы забрать Дибалу в «Интер», предложив ту же зарплату, которую в настоящее время получает Алексис Санчес, то есть чуть более 7 миллионов за сезон.

Тем не менее, Дибала отдает приоритет «Ювентусу», и только в том случае, если «бьянконери» не представят предложение, соответствующее его ожиданиям, он задумается о варианте с «Интером».