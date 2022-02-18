«Тоттенхэм» хочет подписать еще одного игрока «Ювентуса» будущим летом

Утверждается, что «Тоттенхэм» рассматривает трансфер Пауло Дибалы в северный Лондон из «Ювентуса», ранее клуб уже подписал контракты с Деяном Кулусевски и Родриго Бентанкуром.

Фабио Паратичи покинул «Юве» летом и потратил немного времени, используя свои связи со Старой Синьорой для заключения двух сделок в прошлом месяце.

Теперь Football.London утверждает, что они присматриваются к еще одной звезде «Ювентуса» в лице Дибалы, но его подпись может быть немного легче приобрести.

Аргентинский нападающий станет свободным агентом этим летом, если «Юве» не сможет заключить новый контракт с ним.

Предполагается, что клубам за пределами Италии будет разрешено предлагать Дибале предварительный контракт до окончания его соглашения с «Юве», но все указывает на то, что нападающий хочет остаться на стадионе «Альянц».

Дибала разочарован действиями руководства «Ювентуса», которое до сих пор не согласовало условия его нового контракта.